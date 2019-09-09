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Рада підтримала у першому читанні законопроект про "кешбеки"
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Додано: Вів 10 вер, 2019 19:43
Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада ухвалила законопроєкт про запровадження системи кешбеків споживачам, які виявлять незареєстровані фіскальні чеки.
Дивися повний текст Рада підтримала у першому читанні законопроект про \"кешбеки\"
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Додано: Вів 10 вер, 2019 19:43
И как проверять ?
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