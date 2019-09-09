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Рада підтримала у першому читанні
законопроект про "кешбеки"

Рада підтримала у першому читанні законопроект про "кешбеки"
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 19:43

Рада підтримала у першому читанні законопроект про "кешбеки"

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада ухвалила законопроєкт про запровадження системи кешбеків споживачам, які виявлять незареєстровані фіскальні чеки.

Дивися повний текст Рада підтримала у першому читанні законопроект про \"кешбеки\".
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 19:43

И как проверять ?
yama
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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