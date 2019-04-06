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Андрій Зінченко:
фіскально-фінансовий моніторинг...

Андрій Зінченко: фіскально-фінансовий моніторинг...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 21:54

Андрій Зінченко: фіскально-фінансовий моніторинг...

Пропонуємо до обговорення:
Кожен економічно активний громадянин хоч раз у житті стикався з необхідністю пред'явити комусь свої доходи.

Дивися повний текст Андрій Зінченко: фіскально-фінансовий моніторинг видатків уже сьогодні.
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 21:54

Начните с бени и зели и его офшоров.
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