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Telegram почав відкрите
тестування свого блокчейна TON

Telegram почав відкрите тестування свого блокчейна TON
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 22:27

Telegram почав відкрите тестування свого блокчейна TON

Пропонуємо до обговорення:
Команда Telegram виклала у відкритий доступ тестову версію свого блокчейна - TON.

Дивися повний текст Telegram почав відкрите тестування свого блокчейна TON.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 22:27

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straponesa
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