Команда Telegram виклала у відкритий доступ тестову версію свого блокчейна - TON.
Дивися повний текст Telegram почав відкрите тестування свого блокчейна TON.
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Додано: Вів 10 вер, 2019 22:27
Telegram почав відкрите тестування свого блокчейна TON
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Telegram почав відкрите тестування свого блокчейна TON.
Додано: Вів 10 вер, 2019 22:27
Наркобарыги аплодируют Павлу!
И имя для крипто хорошее придумали!
Как принято что бы внушало доверие.
Додано: Вів 10 вер, 2019 22:46
Re: Telegram почав відкрите тестування свого блокчейна TON
Далеко пойдет, с такими разработками все шансы в будущем обойти в популярности замшелый фейсбук.
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