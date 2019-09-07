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На дорогах України встановлять протизасліплювальні...
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Додано: Сер 11 вер, 2019 06:39
Пропонуємо до обговорення:
Для підвищення безпеки на дорогах в Україні вже можна проектувати протизасліплювальні екрани на розділювальних смугах трас.
Дивися повний текст На дорогах України встановлять протизасліплювальні екрани (інфографіка)
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Додано: Сер 11 вер, 2019 06:39
Сначала нужно сделать дороги,на которые устанавливать эти экраны.
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