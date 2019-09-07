Для підвищення безпеки на дорогах в Україні вже можна проектувати протизасліплювальні екрани на розділювальних смугах трас.
Дивися повний текст На дорогах України встановлять протизасліплювальні екрани (інфографіка).
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Додано: Сер 11 вер, 2019 06:39
На дорогах України встановлять протизасліплювальні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На дорогах України встановлять протизасліплювальні екрани (інфографіка).
Додано: Сер 11 вер, 2019 08:47
"на дорогах установят" и " уже можно пректировать" -
лве большие разницы)
очередной кал от финансюэй
если по сути, то нужно просто выжигать глаза кондомам с колхозным ксеноном
Додано: Сер 11 вер, 2019 08:56
Re: На дорогах України встановлять протизасліплювальні...
Та якийсь свист ... В деяких місцях давно стоять - наприклад на Житомирській трасі біля Коростишева ...
Додано: Сер 11 вер, 2019 09:24
краще хай перевіряють і штрафують розумників які стславлять Супер Лампи
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