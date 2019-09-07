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На дорогах України встановлять
протизасліплювальні...

На дорогах України встановлять протизасліплювальні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 06:39

На дорогах України встановлять протизасліплювальні...

Пропонуємо до обговорення:
Для підвищення безпеки на дорогах в Україні вже можна проектувати протизасліплювальні екрани на розділювальних смугах трас.

Дивися повний текст На дорогах України встановлять протизасліплювальні екрани (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 06:39

Сначала нужно сделать дороги,на которые устанавливать эти экраны.
sena_2008atp
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А не простіше зробити це на самих автівках?
silver_arrow_ua
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 08:47

"на дорогах установят" и " уже можно пректировать" -
лве большие разницы)
очередной кал от финансюэй

если по сути, то нужно просто выжигать глаза кондомам с колхозным ксеноном
PV
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 08:56

Re: На дорогах України встановлять протизасліплювальні...

Та якийсь свист ... В деяких місцях давно стоять - наприклад на Житомирській трасі біля Коростишева ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 09:04

Puente
А під Полтавою - нещодавно знали
jeugen
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 09:24

краще хай перевіряють і штрафують розумників які стславлять Супер Лампи
vitaliygoodlife
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