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НБУ не буде примусово
впроваджувати платіжний режим 23/7

НБУ не буде примусово впроваджувати платіжний режим 23/7
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 06:46

НБУ не буде примусово впроваджувати платіжний режим 23/7

Пропонуємо до обговорення:
Нацбанк хоче залишити питання термінів переходу на режим 23/7 на розсуд самих банків.

Дивися повний текст НБУ не буде примусово впроваджувати платіжний режим 23/7.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 06:46

Приємно, що хоч в чомусь ми росіян випереджаємо
silver_arrow_ua
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