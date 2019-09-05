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НБУ не буде примусово впроваджувати платіжний режим 23/7
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 11 вер, 2019 06:46
Пропонуємо до обговорення:
Нацбанк хоче залишити питання термінів переходу на режим 23/7 на розсуд самих банків.
Дивися повний текст НБУ не буде примусово впроваджувати платіжний режим 23/7
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Додано: Сер 11 вер, 2019 06:46
Приємно, що хоч в чомусь ми росіян випереджаємо
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