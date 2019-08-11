Оренда авто — життєво необхідна послуга в сучасних реаліях.
Дивися повний текст Орендований автомобіль дарує вам необмежені можливості.
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Додано: Сер 11 вер, 2019 09:24
Орендований автомобіль дарує вам необмежені можливості
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Дивися повний текст Орендований автомобіль дарує вам необмежені можливості.
Додано: Сер 11 вер, 2019 09:24
Не знаю как там за границей, но в украине эта услуга достаточно дорогая и неудобная,
например дневной лимит - 250 км. Такой киллометрах вообще ничто для людей которые хотят отдохнуть, путешествовать что-то посмотреть.
Так что статья написана, видимо, в рекламных целях.
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