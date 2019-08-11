Оренда авто — життєво необхідна послуга в сучасних реаліях.
Дивися повний текст Орендований автомобіль дарує вам необмежені можливості.
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Додано: Сер 11 вер, 2019 09:24
Орендований автомобіль дарує вам необмежені можливості
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Дивися повний текст Орендований автомобіль дарує вам необмежені можливості.
Додано: Сер 11 вер, 2019 09:24
Не знаю как там за границей, но в украине эта услуга достаточно дорогая и неудобная,
например дневной лимит - 250 км. Такой киллометрах вообще ничто для людей которые хотят отдохнуть, путешествовать что-то посмотреть.
Так что статья написана, видимо, в рекламных целях.
Додано: Чет 12 вер, 2019 16:35
Хорошо бы ещё увидеть выгоду в цифрах, чтобы увидеть где же та самая выгода, а то и прибыль, как заявлено в статье. Хотелось бы увидеть тарифы в сравнении с тарифами на такси и каршеринга например.
Додано: Пон 16 вер, 2019 13:55
А с другой стороны, посчитайте, за какой срок авто будет укатано, если дневной пробег, например, 500 км, а загрузка - 20 дней в месяц. За год 120 тыс км, за 2 года - 240... И сколько в таком случае должна стоить аренда, если авто за 2 года потеряет минимум 50% своей стоимости?.. А сопутсвтующих расходов там еще тьма - обязательное КАСКО с дорогим тарифом под прокат, трекинг автомобиля, расходники и ремонты. Короче, ограничение пробега - это действенный механизм снижения стоимости аренды. Таксисты и другие клиенты с большими потребностями в пробеге должны доплачивать, чтобы обычные клиенты имели возможность экономить. Все честно
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