Про це повідомили у Національній службі здоров'я України.
Дивися повний текст Які медичні послуги будуть безоплатні для українців у 2020 році.
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Додано: Сер 11 вер, 2019 10:02
Які медичні послуги будуть безоплатні для українців у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Які медичні послуги будуть безоплатні для українців у 2020 році.
Додано: Сер 11 вер, 2019 10:02
"лечения одного инсульта," ... это вообще один, а потом за деньги ... или один в год ? или в месяц ? а если 2-ва но маленькие ? ...
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