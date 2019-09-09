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Які медичні послуги будуть
безоплатні для українців у...

Які медичні послуги будуть безоплатні для українців у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 10:02

Які медичні послуги будуть безоплатні для українців у...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили у Національній службі здоров'я України.

Дивися повний текст Які медичні послуги будуть безоплатні для українців у 2020 році.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 10:02

"лечения одного инсульта," ... это вообще один, а потом за деньги ... или один в год ? или в месяц ? а если 2-ва но маленькие ? ...
a_kibets
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