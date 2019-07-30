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Apple представила три нові моделі iPhone (відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 11 вер, 2019 10:16
Пропонуємо до обговорення:
Apple представила три нові моделі iPhone - iPhone 11, iPhone 11 Pro і iPhone 11 Pro Max.
Дивися повний текст Apple представила три нові моделі iPhone (відео)
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Додано: Сер 11 вер, 2019 10:17
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