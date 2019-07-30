Apple представила три нові моделі iPhone - iPhone 11, iPhone 11 Pro і iPhone 11 Pro Max.
Дивися повний текст Apple представила три нові моделі iPhone (відео).
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Додано: Сер 11 вер, 2019 10:16
Apple представила три нові моделі iPhone (відео)
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Дивися повний текст Apple представила три нові моделі iPhone (відео).
Додано: Сер 11 вер, 2019 11:15
И мне понравились, презентация лучше чем в прошлом году.
Ждем старт продаж :)
Додано: Сер 11 вер, 2019 15:59
Кому нужны эти дешевые поделки?
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