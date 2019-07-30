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Apple представила три
нові моделі iPhone (відео)

Apple представила три нові моделі iPhone (відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 10:16

Apple представила три нові моделі iPhone (відео)

Пропонуємо до обговорення:
Apple представила три нові моделі iPhone - iPhone 11, iPhone 11 Pro і iPhone 11 Pro Max.

Дивися повний текст Apple представила три нові моделі iPhone (відео).
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 10:17

прикольные)
greenback1996
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 11:15

И мне понравились, презентация лучше чем в прошлом году.
Ждем старт продаж :)
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 15:59

Кому нужны эти дешевые поделки?
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titanik
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 20:08

Ух ты! Фотоаппарат от Яблока стал ещё лучше снимать и, по прежнему, может звонить :)
По сути-то что поменялось ? Ничего.
Кто-то слышал, когда уже айфон можно будет к любому ПК подключить как флешку и залить-слить файл (точно так же, как это делает любой андроид смартфон за 50 баксов!) ?
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 20:19

Вот западло! А я совсем недавно "iPhone Xs Max" прикупил, отдать ещё штуку баксов пока как-то морально не готов : )
New
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 00:27

Re: Apple представила три нові моделі iPhone (відео)

  LutsMan написав:Кто-то слышал, когда уже айфон можно будет к любому ПК подключить как флешку и залить-слить файл (точно так же, как это делает любой андроид смартфон за 50 баксов!) ?

Через airdrop можна, навіть кабеля не треба, але це якщо ноут теж мак. До яких якраз андроід нормально не приєнується
dinozavrik
 
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