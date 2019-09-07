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Міжбанк: Нацбанк
рятував валюту

Міжбанк: Нацбанк рятував валюту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 10:59

Міжбанк: Нацбанк рятував валюту

Пропонуємо до обговорення:
Вівторок продовжив тримати в напрузі валютний ринок. З самого ранку гривня надовго закріпилася нижче психологічного порогу 25 гривень, а врятував валюту, як це не дивно звучить - наш Нацбанк.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 10:59

Может кто-то толково объяснить, что плохого в том, если гривна укрепится, скажем, до 16-18грн за 1$?
DoooM
 
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