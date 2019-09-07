Вівторок продовжив тримати в напрузі валютний ринок. З самого ранку гривня надовго закріпилася нижче психологічного порогу 25 гривень, а врятував валюту, як це не дивно звучить - наш Нацбанк.
Дивися повний текст Міжбанк: Нацбанк рятував валюту.
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Додано: Сер 11 вер, 2019 10:59
Міжбанк: Нацбанк рятував валюту
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Дивися повний текст Міжбанк: Нацбанк рятував валюту.
Додано: Сер 11 вер, 2019 10:59
Может кто-то толково объяснить, что плохого в том, если гривна укрепится, скажем, до 16-18грн за 1$?
Додано: Сер 11 вер, 2019 13:39
Экспортёры продают товар за у.е. Затем меняют валюту на гривну и платят зарплату и долги банкам. Чем ниже курс, тем меньше гривны у экспортёра, тем сложнее работать.
Додано: Сер 11 вер, 2019 22:04
если гривна укрепляется, то растет себистоимость экспортных товаров.
их перестают брать.
а если это происходит рандомно и непредсказуемо - то вообще не связываются с этими странными товарищами.
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