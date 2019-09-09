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Міжбанк: Нацбанк
рятував валюту

Міжбанк: Нацбанк рятував валюту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 10:59

Міжбанк: Нацбанк рятував валюту

Пропонуємо до обговорення:
Вівторок продовжив тримати в напрузі валютний ринок. З самого ранку гривня надовго закріпилася нижче психологічного порогу 25 гривень, а врятував валюту, як це не дивно звучить - наш Нацбанк.

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R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 10:59

Может кто-то толково объяснить, что плохого в том, если гривна укрепится, скажем, до 16-18грн за 1$?
DoooM
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 13:39

Экспортёры продают товар за у.е. Затем меняют валюту на гривну и платят зарплату и долги банкам. Чем ниже курс, тем меньше гривны у экспортёра, тем сложнее работать.
farm
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 22:04

если гривна укрепляется, то растет себистоимость экспортных товаров.
их перестают брать.
а если это происходит рандомно и непредсказуемо - то вообще не связываются с этими странными товарищами.
arheops
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 09:11

Кроме того, у экспортеров падает выручка в гривневом эквиваленте, что приводит к снижению прибыли => бюджет недополучает деньги (меньше налогов).

А еще к курсу валют привязаны все таможенные платежи => бюджет недополучает деньги (это очень существенная статья доходов бюджета).

А еще при низком курсе мало того, что снижается экспорт, так еще и кратно возрастает импорт. Что очень сильно бьет по и так хронически отрицательному торговому балансу.
Dimar
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 09:22

Когда гривна падала - нбу типа спасал, но так и не спас, щас укрепляеться - нбу типа спасает, а что спасает, от кого, кто разрешал это делать непонятно.
Похоже нбу только подстраивается под новости и записывает на свой счет, при этом неплохо набивая карманы за счет украинцев и беря кредиты которые простые украинцы никогда не видели и не увидят
blueiceua
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