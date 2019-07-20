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Названо вартість
нових iPhone 11

Названо вартість нових iPhone 11
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 11:12

Названо вартість нових iPhone 11

Пропонуємо до обговорення:
В китайській соцмережі з'явився знімок з основними характеристиками і цінами.

Дивися повний текст Названо вартість нових iPhone 11.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 11:12

а вот и не угадали, ха ха
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