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Названо вартість нових iPhone 11
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 11 вер, 2019 11:12
Пропонуємо до обговорення:
В китайській соцмережі з'явився знімок з основними характеристиками і цінами.
Дивися повний текст Названо вартість нових iPhone 11
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Додано: Сер 11 вер, 2019 11:12
а вот и не угадали, ха ха
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