Рада прийняла в цілому законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю.
Дивися повний текст Депутати ухвалили закон про габаритно-ваговий контроль на дорогах.
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Додано: Сер 11 вер, 2019 11:54
Депутати ухвалили закон про габаритно-ваговий контроль...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Депутати ухвалили закон про габаритно-ваговий контроль на дорогах.
Додано: Сер 11 вер, 2019 11:54
Воу-воу, вы шО, палеХче.
5 лет только обещали и в носу ковырялись, а тут шО не день, то нужный закон и для ЛЮДЕЙ. ТТТ шОб не сглазить
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