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Депутати ухвалили закон про
габаритно-ваговий контроль...

Депутати ухвалили закон про габаритно-ваговий контроль...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 11:54

Депутати ухвалили закон про габаритно-ваговий контроль...

Пропонуємо до обговорення:
Рада прийняла в цілому законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю.

Дивися повний текст Депутати ухвалили закон про габаритно-ваговий контроль на дорогах.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 11:54

Воу-воу, вы шО, палеХче.
5 лет только обещали и в носу ковырялись, а тут шО не день, то нужный закон и для ЛЮДЕЙ. ТТТ шОб не сглазить
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 17:07

мусорам радость!сколько бабла срубят
дынин
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 17:37

Штрафи смішні. В США штраф за перевантажену фуру - $1/Фунт, тобто близько $2 за кілограм. А в нас виходить можна перевантажувати хоч 100 тон, хоч 200, просто заплати 17х2000 - і вільний. А те що така фура доріг розіб'є на суму на порядок більшу, про це ніхто не подумав. Я б іще і вантаж конфісковував би. Інакше до наших людей не доходить.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
NetSerpent
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