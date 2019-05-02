Депутати ухвалили закон про габаритно-ваговий контроль...

Додано: Сер 11 вер, 2019 17:37

Штрафи смішні. В США штраф за перевантажену фуру - $1/Фунт, тобто близько $2 за кілограм. А в нас виходить можна перевантажувати хоч 100 тон, хоч 200, просто заплати 17х2000 - і вільний. А те що така фура доріг розіб'є на суму на порядок більшу, про це ніхто не подумав. Я б іще і вантаж конфісковував би. Інакше до наших людей не доходить.

Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.