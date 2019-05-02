Депутати ухвалили закон про габаритно-ваговий контроль...

Главное чтобы закон еще заработал.
По моему мнению закон правильный - если фура убивает дорогу которой пользуеться все - должна платить.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 12 вер, 2019 09:13
Главное чтобы закон еще заработал.
По моему мнению закон правильный - если фура убивает дорогу которой пользуеться все - должна платить.
Додано: Чет 12 вер, 2019 09:24
Закон то принять не проблема.
Проблема с исполнением.
Помнится в 2016(?) перед Николаевым поставили пост грузового контроля для взвешивания грузовиков. Так дальнобои сначала целиком заблокировали дорогу, наехали на ментов, потом просто пробили грунтовку в ста метрах от весов и на глазах у контроля объезжали пункт взвешивания. А затем так вообще внезапно "сломались" весы и пункт контроля перестал существовать.
Теперь уже точно не вернусь
|