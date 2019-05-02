Депутати ухвалили закон про габаритно-ваговий контроль...

Додано: Чет 12 вер, 2019 09:24

Закон то принять не проблема.

Проблема с исполнением.

Помнится в 2016(?) перед Николаевым поставили пост грузового контроля для взвешивания грузовиков. Так дальнобои сначала целиком заблокировали дорогу, наехали на ментов, потом просто пробили грунтовку в ста метрах от весов и на глазах у контроля объезжали пункт взвешивания. А затем так вообще внезапно "сломались" весы и пункт контроля перестал существовать.