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Депутати ухвалили закон про
габаритно-ваговий контроль...

Депутати ухвалили закон про габаритно-ваговий контроль...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 09:13

Главное чтобы закон еще заработал.
По моему мнению закон правильный - если фура убивает дорогу которой пользуеться все - должна платить.
blueiceua
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 09:24

Закон то принять не проблема.
Проблема с исполнением.
Помнится в 2016(?) перед Николаевым поставили пост грузового контроля для взвешивания грузовиков. Так дальнобои сначала целиком заблокировали дорогу, наехали на ментов, потом просто пробили грунтовку в ста метрах от весов и на глазах у контроля объезжали пункт взвешивания. А затем так вообще внезапно "сломались" весы и пункт контроля перестал существовать.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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