Рішення підтримали 316 нардепів.
Дивися повний текст ВР зробила крок до покарання за незаконне збагачення.
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Додано: Сер 11 вер, 2019 13:43
ВР зробила крок до покарання за незаконне збагачення
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ВР зробила крок до покарання за незаконне збагачення.
Додано: Сер 11 вер, 2019 13:44
Планку уже подняли до 14 млн.
"Крім того у скасованій версії статті незаконними вважались активи, "законність підстав набуття яких не підтверджено доказами". На думку Конституційного суду, це суперечило презумпції невинуватості. У проекті, який вніс Зеленський, такої фрази немає."
А для людей тока 100 тыс. гривен можно иметь, все что больше априори неуплачены налоги, хоть даже всеми поколениями с 90-х их копили, и презумпция невиновности не хромает?
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