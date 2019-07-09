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ВР зробила крок до покарання
за незаконне збагачення

ВР зробила крок до покарання за незаконне збагачення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 13:43

ВР зробила крок до покарання за незаконне збагачення

Пропонуємо до обговорення:
Рішення підтримали 316 нардепів.

Дивися повний текст ВР зробила крок до покарання за незаконне збагачення.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 13:44

Планку уже подняли до 14 млн.
"Крім того у скасованій версії статті незаконними вважались активи, "законність підстав набуття яких не підтверджено доказами". На думку Конституційного суду, це суперечило презумпції невинуватості. У проекті, який вніс Зеленський, такої фрази немає."
А для людей тока 100 тыс. гривен можно иметь, все что больше априори неуплачены налоги, хоть даже всеми поколениями с 90-х их копили, и презумпция невиновности не хромает?
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