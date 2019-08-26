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Поліція намагається отримати
доступ до судових справ...

Поліція намагається отримати доступ до судових справ...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 14:44

Поліція намагається отримати доступ до судових справ...

Пропонуємо до обговорення:
У Центральному офісі "ПриватБанку" у Дніпрі відбуваються обшуки.

Дивися повний текст Поліція намагається отримати доступ до судових справ \"ПриватБанку\" проти колишніх власників.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 14:44

Финансы подают знаки тревоги, а есть ли коммерческая тайна и другие обещанные законодательным полем средства? В последнее время, что не новости, то скандал. Какой закон и порядок при таких соблюдениях? Сейчас не знаешь какому источнику верить - одни инфошоки та качи бросаний от одной крайности в другую (метод высшей математики определения лимитов?!). Давно интернет - это среда для коммуникации, но сейчас это больше сплетни та сливы (и раньше хватало, а сейчас ещё придают официальный характер?!). Как бы есть правозащита та учёт возможных киберпреступлений, но как это заметно на практике. Если что включают только копы та расследования, а сама полиция без принципа: служить и защищать?!
filamaiden
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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