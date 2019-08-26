У Центральному офісі "ПриватБанку" у Дніпрі відбуваються обшуки.
Дивися повний текст Поліція намагається отримати доступ до судових справ \"ПриватБанку\" проти колишніх власників.
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Додано: Сер 11 вер, 2019 14:44
Поліція намагається отримати доступ до судових справ...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Поліція намагається отримати доступ до судових справ \"ПриватБанку\" проти колишніх власників.
Додано: Сер 11 вер, 2019 14:44
Финансы подают знаки тревоги, а есть ли коммерческая тайна и другие обещанные законодательным полем средства? В последнее время, что не новости, то скандал. Какой закон и порядок при таких соблюдениях? Сейчас не знаешь какому источнику верить - одни инфошоки та качи бросаний от одной крайности в другую (метод высшей математики определения лимитов?!). Давно интернет - это среда для коммуникации, но сейчас это больше сплетни та сливы (и раньше хватало, а сейчас ещё придают официальный характер?!). Как бы есть правозащита та учёт возможных киберпреступлений, но как это заметно на практике. Если что включают только копы та расследования, а сама полиция без принципа: служить и защищать?!
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