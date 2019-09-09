Фонд гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) продав через голландський аукціон на майданчику ProZorro.Продажі офіс банку «Хрещатик» площею 7 499,7 кв. м.
Дивися повний текст ФГВФО назвав суму від продажу будівлі банку «Хрещатик».
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Додано: Сер 11 вер, 2019 14:55
ФГВФО назвав суму від продажу будівлі банку «Хрещатик»
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ФГВФО назвав суму від продажу будівлі банку «Хрещатик».
Додано: Сер 11 вер, 2019 14:56
Для повноти картини слід згадати, що з 1952-го по 2014-й рік - це була будівля Метробуду.
Яку КМДА заклало восени 2013-го року у якості застави під кредит 500 млн. грн. для виплати боргів за будівництво метро на Теремки.
Сама будівля ще дореволюційна, знаходилася початково на третій лінії вулиці Прорізної (у дворах) . А після війни, розібравши руїни підірваних партизанами у 41-му році будинків, влаштували сквери.
Після цього, вирізали у цьому будинку арку і проклали нову вулицю - Новопушкінську (нині - Бориса Грінченка) . Оздобили фасад елементами неокласицизму та скульптурами метробудівців з відбійними молотками.
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