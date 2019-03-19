У НКРЕКП заявили про необхідність підвищення тарифів на...

Додано: Сер 11 вер, 2019 16:31

С другой стороны, никто не сомневается, что нас ожидает:"У Порошенка считают что украинцы и так слишком хорошо живутПредлагаю познакомиться с депутатом 9 созыва — Софией Фединой, которая является 5 номером Европейской Солидарности.Думаю, ее имя теперь часто будет звучать в новом парламенте, поскольку ее работа – это «верещать» в микрофон и делать вид патриотки. Именно по этой причине она еще не подала свою декларацию про доходы, поскольку не определилась на кого оформлять заработанное имущество.По ее мнению, мы слишком хорошо живем, ведь в супермаркетах существуют очереди за едой, а люди позволяют отдыхать в Турции и Египте.А все те, кто был не доволен властью на протяжении 5 лет – лжепатриоты и никогда не поддерживали «Майдан». Все эти люди –«зажравшиеся заразы», которым слишком хорошо живётся.Ну а умение пустить слезу – «высший пилотаж» Фединой.С большим нетерпением жду ее декларацию, чтобы посмотреть, как все эти пять лет она избегала магазины, курорты, автомобили, недвижимость. Хотя, глядя на «лицо депутатши» становиться абсолютно понятным, что аппетит у Фединой был не плохой и «жрала» она за троих."