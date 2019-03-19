Про це в ході засідання комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг повідомила голова НКРЕКП.
Дивися повний текст У НКРЕКП заявили про необхідність підвищення тарифів на світло для населення.
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Додано: Сер 11 вер, 2019 16:13
У НКРЕКП заявили про необхідність підвищення тарифів на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У НКРЕКП заявили про необхідність підвищення тарифів на світло для населення.
Додано: Сер 11 вер, 2019 16:31
С другой стороны, никто не сомневается, что нас ожидает:
"У Порошенка считают что украинцы и так слишком хорошо живут
Предлагаю познакомиться с депутатом 9 созыва — Софией Фединой, которая является 5 номером Европейской Солидарности.
Думаю, ее имя теперь часто будет звучать в новом парламенте, поскольку ее работа – это «верещать» в микрофон и делать вид патриотки. Именно по этой причине она еще не подала свою декларацию про доходы, поскольку не определилась на кого оформлять заработанное имущество.
По ее мнению, мы слишком хорошо живем, ведь в супермаркетах существуют очереди за едой, а люди позволяют отдыхать в Турции и Египте.
А все те, кто был не доволен властью на протяжении 5 лет – лжепатриоты и никогда не поддерживали «Майдан». Все эти люди –«зажравшиеся заразы», которым слишком хорошо живётся.
Ну а умение пустить слезу – «высший пилотаж» Фединой.
С большим нетерпением жду ее декларацию, чтобы посмотреть, как все эти пять лет она избегала магазины, курорты, автомобили, недвижимость. Хотя, глядя на «лицо депутатши» становиться абсолютно понятным, что аппетит у Фединой был не плохой и «жрала» она за троих."
Додано: Сер 11 вер, 2019 16:40
Re: У НКРЕКП заявили про необхідність підвищення тарифів на.
Завалити Ахметова кишка тонка, а Коломойському треба дешева електоренергія, так хто ж за все заплатить?
Якщо серйозно, то давно пора, підніметься десь на 100%, в кінцевому результаті.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Сер 11 вер, 2019 16:48
Додано: Сер 11 вер, 2019 17:47
Re: У НКРЕКП заявили про необхідність підвищення тарифів на.
Все ясно с этой новой зеленой порослью, "охрана, отмена", несите следующих !
Додано: Сер 11 вер, 2019 17:58
В теме про отмену зелёного тарифа для личных батарей не на крышах местные коментаторы кричали, что СБ - это не серьёзно и хоть как-то окупаются только зелёным тарифом, т.е. в 3-4 раза от обычного. Так что 100% маловато. Нужно хотя бы 300%.
Додано: Сер 11 вер, 2019 18:02
Re: У НКРЕКП заявили про необхідність підвищення тарифів на.
Сказала коричнево -шоколадная биомасса) за 4 года поднявшая тарифы от 300 до 500%)).
Надо не про тарифы... про рынок говорить. А его нет. Нет выбора у населения у кого покупать энергию...и по какому тарифу. За 4 года реХформаторы так его и не создали.. зато усилили власть монополистов-- прифет олигархический феодализм.
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