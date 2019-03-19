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У НКРЕКП заявили про необхідність
підвищення тарифів на...

У НКРЕКП заявили про необхідність підвищення тарифів на...
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  #12>
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 16:13

У НКРЕКП заявили про необхідність підвищення тарифів на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це в ході засідання комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг повідомила голова НКРЕКП.

Дивися повний текст У НКРЕКП заявили про необхідність підвищення тарифів на світло для населення.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 16:31

С другой стороны, никто не сомневается, что нас ожидает:

"У Порошенка считают что украинцы и так слишком хорошо живут
https://proua.com.ua/u-poroshenka-schit ... hivut.html

Предлагаю познакомиться с депутатом 9 созыва — Софией Фединой, которая является 5 номером Европейской Солидарности.

Думаю, ее имя теперь часто будет звучать в новом парламенте, поскольку ее работа – это «верещать» в микрофон и делать вид патриотки. Именно по этой причине она еще не подала свою декларацию про доходы, поскольку не определилась на кого оформлять заработанное имущество.

По ее мнению, мы слишком хорошо живем, ведь в супермаркетах существуют очереди за едой, а люди позволяют отдыхать в Турции и Египте.

А все те, кто был не доволен властью на протяжении 5 лет – лжепатриоты и никогда не поддерживали «Майдан». Все эти люди –«зажравшиеся заразы», которым слишком хорошо живётся.

Ну а умение пустить слезу – «высший пилотаж» Фединой.

С большим нетерпением жду ее декларацию, чтобы посмотреть, как все эти пять лет она избегала магазины, курорты, автомобили, недвижимость. Хотя, глядя на «лицо депутатши» становиться абсолютно понятным, что аппетит у Фединой был не плохой и «жрала» она за троих."
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 16:40

Re: У НКРЕКП заявили про необхідність підвищення тарифів на.

Завалити Ахметова кишка тонка, а Коломойському треба дешева електоренергія, так хто ж за все заплатить?
Якщо серйозно, то давно пора, підніметься десь на 100%, в кінцевому результаті.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 16:48

  lapay написав:Завалити Ахметова кишка тонка, а Коломойському треба дешева електоренергія, так хто ж за все заплатить?
Якщо серйозно, то давно пора, підніметься десь на 100%, в кінцевому результаті.


Давно пора? Да после подъема на 100% уже будет смысл солнечные панели каждому поставить.
alter
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 17:28

Зеленая роса.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 17:47

Re: У НКРЕКП заявили про необхідність підвищення тарифів на.

Все ясно с этой новой зеленой порослью, "охрана, отмена", несите следующих !
Surfer
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 17:58

  alter написав:Давно пора? Да после подъема на 100% уже будет смысл солнечные панели каждому поставить.

В теме про отмену зелёного тарифа для личных батарей не на крышах местные коментаторы кричали, что СБ - это не серьёзно и хоть как-то окупаются только зелёным тарифом, т.е. в 3-4 раза от обычного. Так что 100% маловато. Нужно хотя бы 300%.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 20:47

І шо опять? Так Зеленський обіцяв наоборот, їх зниження. Виходить так, що свою обіцянку він не погодив з Коломойським. Ох і дурят євреї нашого брата.
servald2016
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 20:48

Бени для заводов тариф опустили, а чтобы был баланс, то для население подняли.
То ли ещё будет,
Ой-ой-ой...
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 21:00

При чем для Бени опустили для тех подняли. Во всем мире бытовые потребители платят больше чем промышленные. Опт во всем мире опт.
purik_e
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