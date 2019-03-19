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У НКРЕКП заявили про необхідність підвищення тарифів на...
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Додано: Сер 11 вер, 2019 21:02
Джон написав:
Сказала коричнево -шоколадная биомасса)
Обзываться - манера дураков.
Джон написав:
за 4 года поднявшая тарифы от 300 до 500%)).
Произошла трехкратная инфляция гривны. Собственно и тарифы подтянулись, та и совковая система (тарифы в убыток) уходить в прошлое.
Джон написав:
Надо не про тарифы... ... ..За 4 года реХформаторы так его и не создали..
Рим не за день строился, та и первые шаги были сделали (Запуск рынка электроэнергии).
Джон написав:
зато усилили власть монополистов - прифет олигархический феодализм.
Это ваше убеждение? При яныке всё норм было? Может быть при другом президенте?
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Yuri_Z
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Додано: Сер 11 вер, 2019 21:32
moveton написав: alter написав:
Давно пора? Да после подъема на 100% уже будет смысл солнечные панели каждому поставить.
В теме про отмену зелёного тарифа для личных батарей не на крышах местные коментаторы кричали, что СБ - это не серьёзно и хоть как-то окупаются только зелёным тарифом, т.е. в 3-4 раза от обычного. Так что 100% маловато. Нужно хотя бы 300%.
Зелёный тариф чуть больше чем на 200% выше обычного для панелей, и около 100% для ветряков. А с учётом дешевых кредитов, которые та же зелёная команда обещает, то даже 200% подъема будет более чем достаточно.
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alter
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Додано: Сер 11 вер, 2019 22:23
alter написав:
moveton написав:В теме про отмену зелёного тарифа для личных батарей не на крышах местные коментаторы кричали, что СБ - это не серьёзно и хоть как-то окупаются только зелёным тарифом, т.е. в 3-4 раза от обычного. Так что 100% маловато. Нужно хотя бы 300%.
Зелёный тариф чуть больше чем на 200% выше обычного для панелей, и около 100% для ветряков. А с учётом дешевых кредитов, которые та же зелёная команда обещает, то даже 200% подъема будет более чем достаточно.
Небольшой урок математики: на 200% - это и есть в три раза. Про ветряки мы здесь не говорили. Поэтому на 200% примерно получаем баш на баш и отсутствие смысла что-то делать. Если "дешёвый кредит" - это отрицательные проценты, т.е. зелёная команда просто сама оплатит половину батарей, тогда может и хватит 200%. Я не в курсе какие там обещаны.
В любом случае всё это только для малочисленных жителей частных домов и участков. В городском многоквартирном доме можно, конечно, на крыше что-то солнечное поставить, но выгоды на одного жителя будет мизер.
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moveton
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Додано: Сер 11 вер, 2019 22:38
председатель НКРЭКУ Оксана Кривенко.По ее словам, главной причиной, которая может привести к росту стоимости электроэнергии для населения, является перекрестное субсидирование между стоимостью электроэнергии для бытовых и небытовых потребителей
Угу. Перекрестное субсидирование теплогенерации известного донецкого по ̶ц̶а̶ триота дешевой энергией Энергоатома, или для бениных ферросплавов тариф располовинить - это нормальная тема и все согласно феншую.
А вот когда дешевую энергию отдать для населения - сразу рост стоимости.
В принципе, от петиных шестерок нечего было другого и ждать
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EKO
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Додано: Сер 11 вер, 2019 22:59
EKO написав:
Угу. Перекрестное субсидирование теплогенерации известного донецкого по ̶ц̶а̶ триота дешевой энергией Энергоатома, или для бениных ферросплавов тариф располовинить - это нормальная тема и все согласно феншую.
А вот когда дешевую энергию отдать для населения - сразу рост стоимости.
В принципе, от петиных шестерок нечего было другого и ждать
Дешёвую энергию для населения никто и не зажимает. Но дешёвая энергия идёт с обязательным требованием равномерного потребления. Обычное такое явление для энергоконтрактов в мире и в них положено также изрядно доплачивать, если потребил не только больше, но и МЕНЬШЕ заказанного, что у населения вызовет культурный шок. Металлурги ему удовлетворяют. Заставьте большой город потреблять энергию равномерно в течение хотя бы суток, а не с нынешними колебаниями в разы и я думаю, что вполне можно будет договориться на льготы. Не может население города сделать такое чудо - почему его должно делать правительство? Не, ожидать можно, конечно, но это уже только про умственные способности ожидающего.
Как можно энергией субсидировать теплогенерацию - это вообще дело тёмное.
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moveton
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