У НКРЕКП заявили про необхідність підвищення тарифів на...
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alter написав:Давно пора? Да после подъема на 100% уже будет смысл солнечные панели каждому поставить.
В теме про отмену зелёного тарифа для личных батарей не на крышах местные коментаторы кричали, что СБ - это не серьёзно и хоть как-то окупаются только зелёным тарифом, т.е. в 3-4 раза от обычного. Так что 100% маловато. Нужно хотя бы 300%.
Зелёный тариф чуть больше чем на 200% выше обычного для панелей, и около 100% для ветряков. А с учётом дешевых кредитов, которые та же зелёная команда обещает, то даже 200% подъема будет более чем достаточно.
moveton написав:В теме про отмену зелёного тарифа для личных батарей не на крышах местные коментаторы кричали, что СБ - это не серьёзно и хоть как-то окупаются только зелёным тарифом, т.е. в 3-4 раза от обычного. Так что 100% маловато. Нужно хотя бы 300%.
Зелёный тариф чуть больше чем на 200% выше обычного для панелей, и около 100% для ветряков. А с учётом дешевых кредитов, которые та же зелёная команда обещает, то даже 200% подъема будет более чем достаточно.
Небольшой урок математики: на 200% - это и есть в три раза. Про ветряки мы здесь не говорили. Поэтому на 200% примерно получаем баш на баш и отсутствие смысла что-то делать. Если "дешёвый кредит" - это отрицательные проценты, т.е. зелёная команда просто сама оплатит половину батарей, тогда может и хватит 200%. Я не в курсе какие там обещаны.
В любом случае всё это только для малочисленных жителей частных домов и участков. В городском многоквартирном доме можно, конечно, на крыше что-то солнечное поставить, но выгоды на одного жителя будет мизер.
председатель НКРЭКУ Оксана Кривенко. По ее словам, главной причиной, которая может привести к росту стоимости электроэнергии для населения, является перекрестное субсидирование между стоимостью электроэнергии для бытовых и небытовых потребителей
Угу. Перекрестное субсидирование теплогенерации известного донецкого по ̶ц̶а̶ триота дешевой энергией Энергоатома, или для бениных ферросплавов тариф располовинить - это нормальная тема и все согласно феншую. А вот когда дешевую энергию отдать для населения - сразу рост стоимости.
В принципе, от петиных шестерок нечего было другого и ждать
EKO написав:Угу. Перекрестное субсидирование теплогенерации известного донецкого по ̶ц̶а̶ триота дешевой энергией Энергоатома, или для бениных ферросплавов тариф располовинить - это нормальная тема и все согласно феншую. А вот когда дешевую энергию отдать для населения - сразу рост стоимости.
В принципе, от петиных шестерок нечего было другого и ждать
Дешёвую энергию для населения никто и не зажимает. Но дешёвая энергия идёт с обязательным требованием равномерного потребления. Обычное такое явление для энергоконтрактов в мире и в них положено также изрядно доплачивать, если потребил не только больше, но и МЕНЬШЕ заказанного, что у населения вызовет культурный шок. Металлурги ему удовлетворяют. Заставьте большой город потреблять энергию равномерно в течение хотя бы суток, а не с нынешними колебаниями в разы и я думаю, что вполне можно будет договориться на льготы. Не может население города сделать такое чудо - почему его должно делать правительство? Не, ожидать можно, конечно, но это уже только про умственные способности ожидающего.
Как можно энергией субсидировать теплогенерацию - это вообще дело тёмное.
moveton написав:Как можно энергией субсидировать теплогенерацию - это вообще дело тёмное.
Ничего темного. За счет Энергоатома субсидируют тариф, чтобы якобы не в убыток было теплогенерации продавать ээ населению. Хотя,судя по продажам этой же самой "угольной" ээ в ЕС, с Бурштынского "острова", примерно по 1 гривне, он никакой не убыточный.
Читаем, образовываемся, расширяем кругозор: В 2018 году ДТЭК осуществлял субсидируемый всеми потребителями экспорт электрической энергии. Сумма таких субсидий, которая была заложена в тарифы на электроэнергию, составила более 1,3 млрд грн. https://www.epravda.com.ua/rus/columns/ ... 24/644607/
Но основателю люкса ведь деньги нужнее, чем какому то там населению
moveton написав:Как можно энергией субсидировать теплогенерацию - это вообще дело тёмное.
Ничего темного. За счет Энергоатома субсидируют тариф, чтобы якобы не в убыток было теплогенерации продавать ээ населению. Хотя,судя по продажам этой же самой "угольной" ээ в ЕС, с Бурштынского "острова", примерно по 1 гривне, он никакой не убыточный.
Расположение рук поменялось. Уже не энергией субсидируют тариф, а абстрактно "за счёт". Допустим. А как определено, что именно за счёт энергоатома? Он деньги (или всё таки энергию и прямо в тариф?) тепловикам переводит? Странновато так.