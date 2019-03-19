У НКРЕКП заявили про необхідність підвищення тарифів на...

Додано: Сер 11 вер, 2019 22:59

EKO написав: Угу. Перекрестное субсидирование теплогенерации известного донецкого по ̶ц̶а̶ триота дешевой энергией Энергоатома, или для бениных ферросплавов тариф располовинить - это нормальная тема и все согласно феншую.

А вот когда дешевую энергию отдать для населения - сразу рост стоимости.



В принципе, от петиных шестерок нечего было другого и ждать Угу. Перекрестное субсидирование теплогенерации известного донецкого по ̶ц̶а̶ триота дешевой энергией Энергоатома, или для бениных ферросплавов тариф располовинить - это нормальная тема и все согласно феншую.А вот когда дешевую энергию отдать для населения - сразу рост стоимости.В принципе, от петиных шестерок нечего было другого и ждать

Дешёвую энергию для населения никто и не зажимает. Но дешёвая энергия идёт с обязательным требованием равномерного потребления. Обычное такое явление для энергоконтрактов в мире и в них положено также изрядно доплачивать, если потребил не только больше, но и МЕНЬШЕ заказанного, что у населения вызовет культурный шок. Металлурги ему удовлетворяют. Заставьте большой город потреблять энергию равномерно в течение хотя бы суток, а не с нынешними колебаниями в разы и я думаю, что вполне можно будет договориться на льготы. Не может население города сделать такое чудо - почему его должно делать правительство? Не, ожидать можно, конечно, но это уже только про умственные способности ожидающего.Как можно энергией субсидировать теплогенерацию - это вообще дело тёмное.