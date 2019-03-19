RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У НКРЕКП заявили про необхідність
підвищення тарифів на...

У НКРЕКП заявили про необхідність підвищення тарифів на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 21:02

  Джон написав:Сказала коричнево -шоколадная биомасса)

Обзываться - манера дураков.

  Джон написав:за 4 года поднявшая тарифы от 300 до 500%)).

Произошла трехкратная инфляция гривны. Собственно и тарифы подтянулись, та и совковая система (тарифы в убыток) уходить в прошлое.

  Джон написав: Надо не про тарифы... ... ..За 4 года реХформаторы так его и не создали..

Рим не за день строился, та и первые шаги были сделали (Запуск рынка электроэнергии).

  Джон написав: зато усилили власть монополистов - прифет олигархический феодализм.

Это ваше убеждение? При яныке всё норм было? Может быть при другом президенте?
Yuri_Z
 
Повідомлень: 26
З нами з: 18.06.18
Подякував: 16 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 21:32

Re: У НКРЕКП заявили про необхідність підвищення тарифів на.

moveton написав:
  alter написав:Давно пора? Да после подъема на 100% уже будет смысл солнечные панели каждому поставить.

В теме про отмену зелёного тарифа для личных батарей не на крышах местные коментаторы кричали, что СБ - это не серьёзно и хоть как-то окупаются только зелёным тарифом, т.е. в 3-4 раза от обычного. Так что 100% маловато. Нужно хотя бы 300%.


Зелёный тариф чуть больше чем на 200% выше обычного для панелей, и около 100% для ветряков. А с учётом дешевых кредитов, которые та же зелёная команда обещает, то даже 200% подъема будет более чем достаточно.
alter
 
Повідомлень: 399
З нами з: 14.05.08
Подякував: 298 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 22:23

  alter написав:
moveton написав:В теме про отмену зелёного тарифа для личных батарей не на крышах местные коментаторы кричали, что СБ - это не серьёзно и хоть как-то окупаются только зелёным тарифом, т.е. в 3-4 раза от обычного. Так что 100% маловато. Нужно хотя бы 300%.


Зелёный тариф чуть больше чем на 200% выше обычного для панелей, и около 100% для ветряков. А с учётом дешевых кредитов, которые та же зелёная команда обещает, то даже 200% подъема будет более чем достаточно.

Небольшой урок математики: на 200% - это и есть в три раза. Про ветряки мы здесь не говорили. Поэтому на 200% примерно получаем баш на баш и отсутствие смысла что-то делать. Если "дешёвый кредит" - это отрицательные проценты, т.е. зелёная команда просто сама оплатит половину батарей, тогда может и хватит 200%. Я не в курсе какие там обещаны.

В любом случае всё это только для малочисленных жителей частных домов и участков. В городском многоквартирном доме можно, конечно, на крыше что-то солнечное поставить, но выгоды на одного жителя будет мизер.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 125
З нами з: 23.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 22:38

председатель НКРЭКУ Оксана Кривенко.
По ее словам, главной причиной, которая может привести к росту стоимости электроэнергии для населения, является перекрестное субсидирование между стоимостью электроэнергии для бытовых и небытовых потребителей


Угу. Перекрестное субсидирование теплогенерации известного донецкого по ̶ц̶а̶ триота дешевой энергией Энергоатома, или для бениных ферросплавов тариф располовинить - это нормальная тема и все согласно феншую.
А вот когда дешевую энергию отдать для населения - сразу рост стоимости.

В принципе, от петиных шестерок нечего было другого и ждать 8)
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6081
З нами з: 10.04.09
Подякував: 2882 раз.
Подякували: 1773 раз.
 
Профіль
1
3
3
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 22:59

  EKO написав:Угу. Перекрестное субсидирование теплогенерации известного донецкого по ̶ц̶а̶ триота дешевой энергией Энергоатома, или для бениных ферросплавов тариф располовинить - это нормальная тема и все согласно феншую.
А вот когда дешевую энергию отдать для населения - сразу рост стоимости.

В принципе, от петиных шестерок нечего было другого и ждать 8)

Дешёвую энергию для населения никто и не зажимает. Но дешёвая энергия идёт с обязательным требованием равномерного потребления. Обычное такое явление для энергоконтрактов в мире и в них положено также изрядно доплачивать, если потребил не только больше, но и МЕНЬШЕ заказанного, что у населения вызовет культурный шок. Металлурги ему удовлетворяют. Заставьте большой город потреблять энергию равномерно в течение хотя бы суток, а не с нынешними колебаниями в разы и я думаю, что вполне можно будет договориться на льготы. Не может население города сделать такое чудо - почему его должно делать правительство? Не, ожидать можно, конечно, но это уже только про умственные способности ожидающего.

Как можно энергией субсидировать теплогенерацию - это вообще дело тёмное.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 125
З нами з: 23.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 04:21

Re: У НКРЕКП заявили про необхідність підвищення тарифів на.

  moveton написав:Как можно энергией субсидировать теплогенерацию - это вообще дело тёмное.


Ничего темного. За счет Энергоатома субсидируют тариф, чтобы якобы не в убыток было теплогенерации продавать ээ населению. Хотя,судя по продажам этой же самой "угольной" ээ в ЕС, с Бурштынского "острова", примерно по 1 гривне, он никакой не убыточный.

Читаем, образовываемся, расширяем кругозор:
В 2018 году ДТЭК осуществлял субсидируемый всеми потребителями экспорт электрической энергии. Сумма таких субсидий, которая была заложена в тарифы на электроэнергию, составила более 1,3 млрд грн.
https://www.epravda.com.ua/rus/columns/ ... 24/644607/

Но основателю люкса ведь деньги нужнее, чем какому то там населению 8)
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6081
З нами з: 10.04.09
Подякував: 2882 раз.
Подякували: 1773 раз.
 
Профіль
1
3
3
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 04:32

  EKO написав:
  moveton написав:Как можно энергией субсидировать теплогенерацию - это вообще дело тёмное.

Ничего темного. За счет Энергоатома субсидируют тариф, чтобы якобы не в убыток было теплогенерации продавать ээ населению. Хотя,судя по продажам этой же самой "угольной" ээ в ЕС, с Бурштынского "острова", примерно по 1 гривне, он никакой не убыточный.

Расположение рук поменялось. Уже не энергией субсидируют тариф, а абстрактно "за счёт". Допустим. А как определено, что именно за счёт энергоатома? Он деньги (или всё таки энергию и прямо в тариф?) тепловикам переводит? Странновато так.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 125
З нами з: 23.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 07:17

инересно,редакторы знают разницу между "свет" и "електроенергия"?
гуляйполе
Аватар користувача
 
Повідомлень: 266
З нами з: 07.04.14
Подякував: 46 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 09:14

Сначала пусть Вовка за Роттердам + засудят - а потом и новые тарифы.
такие организации которые принимают незаконные решения вообще нухно закрывать нах а все руководство - высаживать новые деревья в карпаты
blueiceua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 614
З нами з: 09.04.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Оприлюднено постанову про підвищення зарплат вчителів 1, 2
R2 » Суб 31 сер, 2019 15:21
10 545
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 вер, 2019 09:50
tolik_mashkivskui
Чого чекати від комунальних тарифів восени
R2 » Сер 04 вер, 2019 10:43
4 236
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 вер, 2019 15:13
ruvex
Розенко: уряд не буде відкладати процес підвищення пенсій
R2 » Вів 19 бер, 2019 20:55
4 465
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 сер, 2019 17:57
Giroi

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (76143)
12.09.2019 11:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.