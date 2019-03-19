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У НКРЕКП заявили про необхідність
підвищення тарифів на...

У НКРЕКП заявили про необхідність підвищення тарифів на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 19:17

  ОлегВМ написав:На самом деле тарифы на электроэнергию запросто можно было бы снизить.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page.html

А воровать тогда где?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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