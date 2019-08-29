Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) приїхала в Україну.
Дивися повний текст Місія МВФ прибула в Україну.
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Додано: Сер 11 вер, 2019 16:35
Місія МВФ прибула в Україну
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Дивися повний текст Місія МВФ прибула в Україну.
Додано: Сер 11 вер, 2019 16:35
- Встреча с Коломойским
- Маски шоу в Привате
- Миссия МВФ.....
Интересно, только мне кажутся события никак не связанными ? ))
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