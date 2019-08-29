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Місія МВФ прибула в Україну

Місія МВФ прибула в Україну
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 16:35

Місія МВФ прибула в Україну

Пропонуємо до обговорення:
Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) приїхала в Україну.

Дивися повний текст Місія МВФ прибула в Україну.
R2
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- Встреча с Коломойским
- Маски шоу в Привате
- Миссия МВФ.....

Интересно, только мне кажутся события никак не связанными ? ))
nikitash
 
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Миссия по обдиранию граждан украины мировыми барыгами
blueiceua
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