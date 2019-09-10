RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Альфа-Банк почав виплати
з Payoneer без комісії

Альфа-Банк почав виплати з Payoneer без комісії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 16:40

Альфа-Банк почав виплати з Payoneer без комісії

Пропонуємо до обговорення:
Альфа-Банк Україна розпочав співпрацю з Payoneer і пропонує фрілансерам отримувати виплати в доларах без комісії.

Дивися повний текст Альфа-Банк почав виплати з Payoneer без комісії.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90795
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Telegram почав відкрите тестування свого блокчейна TON
R2 » Вів 10 вер, 2019 22:27
3 136
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 вер, 2019 22:46
Energy
Економічні можливості українців зросли через виплати...
R2 » Вів 10 вер, 2019 10:46
1 68
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 вер, 2019 10:47
communiq
Нардепи пропонують зменшити розмір комісії при оплаті...
R2 » Вів 10 вер, 2019 07:27
1 71
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 вер, 2019 07:28
summacut

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.