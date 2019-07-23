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НАБУ затримало на "гарячому" голову Миколаївського...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 11 вер, 2019 17:05
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба НАБУ.
Дивися повний текст НАБУ затримало на \"гарячому\" голову Миколаївського облавтодору
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Додано: Сер 11 вер, 2019 17:05
оштрафуют на 100 баксов и отпустят с миром!кому-то должность нужна
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