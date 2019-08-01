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У серпні грошова база
збільшилася на 2,2%

У серпні грошова база збільшилася на 2,2%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 17:36

У серпні грошова база збільшилася на 2,2%

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив Національний банк.

Дивися повний текст У серпні грошова база збільшилася на 2,2%.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 17:37

Денежная масса растёт, а цена доллара падает. Финансы простой математикой не понять.
moveton
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