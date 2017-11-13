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"Нафтогаз" оновив карту, де
можна замовити газ на зиму...

"Нафтогаз" оновив карту, де можна замовити газ на зиму...
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 18:09

"Нафтогаз" оновив карту, де можна замовити газ на зиму...

Пропонуємо до обговорення:
Споживачі Черкаської області, Києва, Кременчука та Коростишева також можуть звернутися до своїх газопостачальних компаній.

Дивися повний текст \"Нафтогаз\" оновив карту, де можна замовити газ на зиму за літньою ціною.
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 18:09

Мне от интересно... благодаря "нашим народным избранникам" меня и еще миллоны украинцев загнали в коммунальное рабство в виде ЦО...могу ли я купить газ для отопления и передать его теплоконторе,требуя что бы она мне учитывала его стоимость а стоимости отопления?
Джон
 
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