Споживачі Черкаської області, Києва, Кременчука та Коростишева також можуть звернутися до своїх газопостачальних компаній.
Дивися повний текст \"Нафтогаз\" оновив карту, де можна замовити газ на зиму за літньою ціною.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 11 вер, 2019 18:09
"Нафтогаз" оновив карту, де можна замовити газ на зиму...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Нафтогаз\" оновив карту, де можна замовити газ на зиму за літньою ціною.
Додано: Сер 11 вер, 2019 18:09
Мне от интересно... благодаря "нашим народным избранникам" меня и еще миллоны украинцев загнали в коммунальное рабство в виде ЦО...могу ли я купить газ для отопления и передать его теплоконторе,требуя что бы она мне учитывала его стоимость а стоимости отопления?
Додано: Сер 11 вер, 2019 18:43
|