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"Нафтогаз" оновив карту, де
можна замовити газ на зиму...

"Нафтогаз" оновив карту, де можна замовити газ на зиму...
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 18:09

"Нафтогаз" оновив карту, де можна замовити газ на зиму...

Пропонуємо до обговорення:
Споживачі Черкаської області, Києва, Кременчука та Коростишева також можуть звернутися до своїх газопостачальних компаній.

Дивися повний текст \"Нафтогаз\" оновив карту, де можна замовити газ на зиму за літньою ціною.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 18:09

Мне от интересно... благодаря "нашим народным избранникам" меня и еще миллоны украинцев загнали в коммунальное рабство в виде ЦО...могу ли я купить газ для отопления и передать его теплоконторе,требуя что бы она мне учитывала его стоимость а стоимости отопления?
Джон
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 18:43

  Джон написав:Мне от интересно... благодаря "нашим народным избранникам" меня и еще миллоны украинцев загнали в коммунальное рабство в виде ЦО...могу ли я купить газ для отопления и передать его теплоконторе,требуя что бы она мне учитывала его стоимость а стоимости отопления?


поддерживаю вопрос !
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 19:37

Джон,
думаю, что это окажется, на самом деле, предоплатой :)
asdrud2016
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 08:29

класна штука, але мене цікавить коли визначаться з приведенням ціни газу до норомальних умов? В мому випадку якщо цю оплату за наступний і минулий рік вирахувати, а суму яку я авансово проплачу покласти на депозит на півроку то моя вигода при умові що ціна буде як минулого року складе 500 грн. Так собі вигода. Без приведення газу до норомальних умов дуже вигідна штука. Так і незрозуміло - відмінять її чи ні? Регулятор каже що це незаконно - штрафує облгази, суди виграні, а вони все рівно начисляють абонентам ці суми. Якось підбішує цей бардак. В Тернопільобленерго, наприклад, нема такої послуги, але нема і "норомальних умов". Ми живемо в єдиній країні чи ні? Суди мілкоти актуальні, великим облгазам неактуальні? Що за бардак?
maystrukv
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 11:14

что-то не сходится (или журналисты снова написали статью не вникая в детали). В статье написано
определяется, когда будет использовать газ по летним ценам (доступен период с 1 октября по 31 марта)

а вот в доп. договоре (доступен на сайте 104.ua) есть такой пункт
Протягом періоду з 01 жовтня поточного року до 31 березня наступного року, за умови що ціна природного газу у вказаний період
дорівнює або більше діючої у місяці споживання природного газу, Споживач першочергово споживає передплачений об’єм (обсяг) природного газу


я почему-то склонен верить договору, в котором ничего про выбор периода не сказано.
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RomanTik
 
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