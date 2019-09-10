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Міжбанк: дефіцит гривні
зміцнив нацвалюту

Міжбанк: дефіцит гривні зміцнив нацвалюту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 05:44

Міжбанк: дефіцит гривні зміцнив нацвалюту

Пропонуємо до обговорення:
Середа продовжила традицію цього тижня і пройшла на валютному ринку досить напружено.

Дивися повний текст Міжбанк: дефіцит гривні зміцнив нацвалюту.
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