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Міжбанк: дефіцит гривні зміцнив нацвалюту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 12 вер, 2019 05:44
Пропонуємо до обговорення:
Середа продовжила традицію цього тижня і пройшла на валютному ринку досить напружено.
Дивися повний текст Міжбанк: дефіцит гривні зміцнив нацвалюту
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