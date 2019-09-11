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СЭП
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 вер, 2019 08:30
Коллеги,подскажите расписание СЭП из Ощадбанка.
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stadtisch
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- Повідомлень: 24
- З нами з: 15.04.13
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 3 раз.
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