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СЭП

СЭП
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 08:30

СЭП

Коллеги,подскажите расписание СЭП из Ощадбанка.
stadtisch
 
Повідомлень: 24
З нами з: 15.04.13
Подякував: 27 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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