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У Польщі підрахували, наскільки
знизиться постачання...

У Польщі підрахували, наскільки знизиться постачання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 08:34

У Польщі підрахували, наскільки знизиться постачання...

Пропонуємо до обговорення:
Після вироку Суду ЄС, який скасував рішення Єврокомісії щодо допуску "Газпрому" до газопроводу OPAL, обсяги транспортування газу "Північним потоком" мають зменшитися на 12 мільярдів 400 мільйонів кубометрів блакитного палива на рік

Дивися повний текст У Польщі підрахували, наскільки знизиться постачання газу \"Північним потоком\".
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 08:35

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