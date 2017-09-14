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У Польщі підрахували, наскільки знизиться постачання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 12 вер, 2019 08:34
Пропонуємо до обговорення:
Після вироку Суду ЄС, який скасував рішення Єврокомісії щодо допуску "Газпрому" до газопроводу OPAL, обсяги транспортування газу "Північним потоком" мають зменшитися на 12 мільярдів 400 мільйонів кубометрів блакитного палива на рік
Дивися повний текст У Польщі підрахували, наскільки знизиться постачання газу \"Північним потоком\"
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Додано: Чет 12 вер, 2019 08:35
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Додано: Чет 12 вер, 2019 09:15
Польша может довякатся до нового пакта Молотова-Риббентропа.
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