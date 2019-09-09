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Рада ухвалила за основу
законопроект про об'єднання...

Рада ухвалила за основу законопроект про об'єднання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 08:42

Рада ухвалила за основу законопроект про об'єднання...

Пропонуємо до обговорення:
Рада ухвалила законопроектпро об'єднання звітності з єдиного соціального внеску та податку на доходи фізичних осіб.

Дивися повний текст Рада ухвалила за основу законопроект про об'єднання звітності з ЄСВ та ПДФО.
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