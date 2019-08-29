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Мінрегіон пропонує розміщувати
в парках невеликі кафе і...

Мінрегіон пропонує розміщувати в парках невеликі кафе і...
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 09:46

Мінрегіон пропонує розміщувати в парках невеликі кафе і...

Пропонуємо до обговорення:
Мінрегіон оновлює державні будівельні норми (ДБН) з благоустрою, зокрема, зараз вивчається пропозиція - передбачити в нових або реконструйованих парках відповідні інженерні мережі для розміщення невеликого сучасного кафе чи магазину для зручності відвідувачів.

Дивися повний текст Мінрегіон пропонує розміщувати в парках невеликі кафе і магазини.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 09:46

Гарна ідея, ще бажано контролювати ціни, а не так що в АТБ морозиво 10грн, а через 500 метрів у парку це саме морозиво 30.
Питання не легке, але якщо буде 1 кафе на весь парк (монополія), то можна трохи вгамувати апетити.
В першу чергу це для людей, їх зручності та задоволенні життям в рідній країні.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 10:10

Re: Мінрегіон пропонує розміщувати в парках невеликі кафе і.

Rainbow написав:Гарна ідея, ще бажано контролювати ціни, а не так що в АТБ морозиво 10грн, а через 500 метрів у парку це саме морозиво 30.
Питання не легке, але якщо буде 1 кафе на весь парк (монополія), то можна трохи вгамувати апетити.
В першу чергу це для людей, їх зручності та задоволенні життям в рідній країні.


Танці на граблях совка... Контроль цін на морозиво, монополія одного кафе у парку...
Звідки ці дурниці беруться?
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 16:36

Угу.. туалет для посетителей парка. Купи сначала, а потом и туалет. Знаем эти схемы.
Надо иметь определенный уровень наглости, что бы с такими кафе беседовать.
magneet
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 17:00

Re: Мінрегіон пропонує розміщувати в парках невеликі кафе і.

Чому б при проектуванні парку зразу не передбачити туалети. Нехай вони будуть платні. Але забудовувати паркову зону магазинами - НІ!!!
Gln_Vlrn
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 17:19

Есть в Харькове парк Горького. Так там торговых точек наверно больше чем деревьев :) Парковка - да, нормальный туалет и не один-да. Кафе, торговые точки - да, но ограничить по колличеству, упорядочить расположение, а главное что бы они не ур** парк и не были капитальными строениями. Хороший вариант, что бы при проэктировании парка закладывали в нужных местах коммуникации, а строения были скажем деревянными срубами.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 19:15

Во-первых, по закону о местном самоуправлении, этот вопрос относится к полномочием местных громад. Захотят будут МАФы с туалетами, не захотят не будут. Пять копеек Парцхаладзе здесь не к месту. А если громада решит пустить торговцев в парк, то нужно, в виде налога, обязать их содержать в чистоте туалет, а заодно и убирать всю территорию парка. От других налогов на местном уровне освободить.
astatempo
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 19:40

а что, разве киосочков на колесекиах там не хватает. Построили в дубовке уже - и отель, и два ресторана и лодочную... ах-ах-ах...
и куча "на колесиках". Без всяких законов.
Juna
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 20:23

Контроля за ценообразованием нету ТОЛЬКО в Зимбабве, Венесуэле и... в Украине!
Во всех остальных странах контроль есть , даже санкции за нарушение не мнимые, а реальные. А всякие совки с какахами в голове продолжают верить, что цены регулирует "конкуренция", которой в Украине нет и не будет.
freelanc
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 09:22

Re: Мінрегіон пропонує розміщувати в парках кафе

Все это есть сейчас во всех парках.
А туалеты проектировались и строились только при Союзе. Их развалины до сих пор сохранились.
sal
 
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